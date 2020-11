OM – Mercato : Thauvin au Milan AC... Villas-Boas épingle Paolo Maldini !

Directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini a confié que son club suivait de près Florian Thauvin, en fin de contrat à l'OM. « Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique », a soutenu l'ancien défenseur vendredi dernier au micro de Téléfoot. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit. »

« Ce n'est pas très gentil, mais c’est Maldini il a droit de dire ce qu’il veut ! »

Des propos que le coach de l'OM, André Villas-Boas, a commentés ce lundi en conférence de presse, interrogé sur le Mercato. « Le mercato peut se comporter de différentes façons. Il va falloir attendre la dernière semaine de janvier comme souvent. Les paroles de Maldini sur Thauvin c’est un peu bidon non ? Imaginez on rencontre Milan en Ligue Europa, qu’est ce qu’on fait ? Ce n’est pas trop gentil de sa part, mais c’est normal, c’est Maldini, il a droit de dire ce qu’il veut !», a glissé AVB, avec le sourire. Un tacle plutôt classe et respectueux du technicien portugais... mais un tacle quand même !