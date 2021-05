OM - Mercato : Thauvin aux Tigres, ce serait fait !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ca se précise. Alors que depuis quelques jours, des rumeurs insistantes font état d'un possible départ de Florian Thauvin (OM) en direction des Tigres de Monterrey, club auquel appartient André-Pierre Gignac, un journaliste va encore plus loin.

Selon Pello Maldonado, un contrat de 4 ans, avec un salaire de 5 million d'euros par an, lui a été proposé. Et Thauvin aurait accepté. "Les Tigres cassent à nouveau le marché! La bombe a explosé ! C’est historique ! L’actuel champion du monde, Florian Thauvin sera un nouveau joueur du club. Bienvenue dans l’équipe la plus passionnée du Mexique!"

Le conditionnel demeure de rigueur. A suivre...