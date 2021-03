OM - Mercato : Thauvin avec un ancien stéphanois la saison prochaine ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'était il y a plusieurs jours, alors qu'il était face aux médias et acceptait d'évoquer sa situation contractuelle. Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM, laissait clairement le champ libre à ses dirigeants pour le convaincre de rester à Marseille, lui qui est en fin de contrat au mois de juin. "Mon avenir, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu'il se passera à l'avenir. Pourquoi pas rester à partir du moment où il y a une nouvelle direction."

Depuis, et nécessairement, nombreux sont les médias qui tentent d'en savoir plus. C'est d'Espagne que vient une première rumeur et elle prouve que Florian Thauvin dispose de courtisans dans le championnat anglais. Selon Estadio Deportivo, les Foxes de Leicester, où évolue l'ancien défenseur de l'ASSE Wesley Fofana, auraient déjà transmis une offre au Marseillais. Avec un salaire de 3,5 millions d'euros net par saison et une significative prime à la signature.

Toujours selon le média, Tottenham, la Roma et Naples suivraient également le dossier.