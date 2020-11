OM - Mercato : Thauvin donne rendez-vous à Longoria

C'est un Florian Thauvin offensif et, comme toujours, très sincère qui s'est présenté en conférence de presse hier après-midi, à la veille du match contre le FC Porto. Le gaucher a expliqué à quel point il avait honte de la série de défaites de l'OM en Champions League et combien il avait conscience que l'équipe est loin de répondre aux attentes des supporters. Mais il a également accepté d'évoquer son avenir, lui qui sera en fin de contrat en juin.

"Rien n'est encore décidé"

« Honnêtement pour l’instant, je ne sais pas. C’est trop tôt pour le dire. Rien n’est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc, pour l’instant, c’est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l’instant, c’est sur ça que je suis focalisé. »

Courtisé par l'AC Milan, Thauvin pourrait être tenté par une nouvelle expérience à l'étranger, après son échec à Newcastle lors du deuxième semestre 2015. Très attaché à l'OM, le champion du monde attend peut-être d'en savoir plus sur les ambitions du club dans les années à venir, alors que le fair-play financier limite ses possibilités sur le marché des transferts.