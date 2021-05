OM – Mercato : Thauvin fait une promesse aux supporters avant son départ

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'était attendu, c'est officiel depuis cet après-midi... Et ça fait beaucoup parler chez les consultants et supporters suiveurs de l'OM. En fin de contrat en juin, Florian Thauvin (28 ans) a fait le choix de quitter l'Europe et Marseille pour signer aux Tigres de Monterrey.

Le Champion du Monde a signé un contrat de cinq ans avec un salaire de 5 M€ par an. Il s'apprête également à découvrir la folie du Mexique, comme André-Pierre Gignac avant lui. Un choix de vie qui ne signifie pas que Thauvin néglige l'OM.

Sur Twitter, l'ailier phocéen a fait une promesse aux fans : « Les amis , ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir... Il nous reste 3 matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis Marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute. Allez l'OM. »