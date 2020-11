OM - Mercato : Thauvin finalement ouvert à une prolongation ?

Depuis quelques jours, il est beaucoup question d'une proposition de l'AC Milan pour Florian Thauvin dès cet hiver. Les Rossoneri pourraient être contraints de vendre leur ailier gauche turc Hakan Calhanoglu et ils souhaiteraient le remplacer par le champion du monde de l'OM. Ce dernier étant en fin de contrat en juin, Marseille ne pourrait réclamer une indemnité trop élevée. A moins que le gaucher de 27 ans n'ait décidé de prolonger à l'OM…

"En espérant que ça continue"

Ce mercredi, invité à commenter sa 200e apparition sous le maillot blanc en L1 (c'était à Strasbourg), Thauvin a déclaré : “C'est une fierté. C'est ma huitième saison à l'OM, un club qui me tient à cœur comme tout le monde le sait. Bien souvent, dans sa carrière, on est occupé par l'enchaînement des matches et des entraînements. On ne se rend pas toujours compte des choses qui se passent. Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'on a disputé 200 matches. Je suis très heureux d'avoir joué autant avec l'OM, d'avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerai gagner un trophée, ça me tient à cœur”.

S'il souhaite remporter un trophée, il lui faudra au moins rester jusqu'en juin, et donc ne pas répondre aux sirènes milanaises en janvier. Mais c'est surtout son "En espérant que ça continue" qui constitue un motif d'espoir pour Pablo Longoria, André Villas-Boas et tous les supporters phocéens.