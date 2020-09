OM – Mercato : Thauvin, Sarr... un club veut faire coup double à Marseille !

Après avoir enrôlé Moussa Diaby (PSG) il y a un an, le Bayer Leverkusen envisagerait de recruter à nouveau en L1, et du côté de l'OM cette fois-ci. C'est en tout cas ce que croit savoir France Football, qui révèle ce lundi sur son site l'intérêt du club allemand pour Florian Thauvin et Bouna Sarr.

Après les départs de Kai Havertz (Chelsea) et Kevin Volland (Monaco), la formation entraînée par Peter Bosz songerait à Thauvin, dans sa dernière année de contrat à l'OM, pour renforcer son attaque. « Il succèderait au Jamaïquain Leon Bailey, lui aussi en instance de départ », soutient FF. Thauvin serait associé à Diaby et Patrick Schick, qui devrait signer en provenance de l'AS Rome. Quant à Sarr, sa polyvalence serait très appréciée. L'ancien messin a encore deux ans de contrat à Marseille.