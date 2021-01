OM : mercato, Thauvin, Villas-Boas, fin de contrats, Mandanda a un avis tranché

Ce n'est pas un problème. Du moins pas encore. Car si l'OM, et depuis des semaines maintenant, a pris les devants pour deux de ses joueurs emblématiques, à savoir Payet et Mandanda, en leur offrant des contrats longue durée, il n'en est pas de même pour d'autres éléments de l'effectif. On pense ici à Thauvin, Amavi et Germain, notamment, qui sont d'ores et déjà libres de s'engager où ils veulent la saison prochaine.

Hier, en point-presse, et avant le match face à Montpellier, le capitaine marseillais, Steve Mandanda, a été interrogé sur les sujet. Et sa réponse est plutôt claire. "C'est une situation qui est particulière, il y a pas mal de joueurs et le coach qui sont dans cette situation. Malgré tout, on a un groupe qui donne le maximum. Le président fera ce qu'il faut pour trouver la meilleure solution pour le club. Thauvin ? Il est important pour nous et il le sait. Sa situation contractuelle doit jouer mais il est conscient de ça. En tant qu'ami et capitaine, j'aimerais qu'il reste au club. Les cartes sont dans ses mains et celles des dirigeants pour trouver une solution."

Sans doute assez rapidement.