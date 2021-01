OM - Mercato : toujours dans le coup pour Milik grâce à la Juventus de Ronaldo ?

Les jours passent et le dossier Arkadiusz Milik est toujours aussi compliqué. Cela parce que l'attaquant polonais ne sait pas lui-même ce qu'il préfère. En gros, soit il quitte le Napoli cet hiver pour l'OM, soit il attend juin et s'en va gratuitement à la Juventus. Dans le premier cas, il sera titulaire, jouera l'Euro avec la Pologne mais s'éloignera du top niveau européen. Dans le second, il cirera le banc du SSCN jusqu'en juin, fera une croix à l'Euro mais recevra un gros chèque et gagnera des trophées.

"L'OM n'a pas dit son dernier mot"

Le Polonais hésite donc beaucoup mais il semblerait que son président à Naples, Aurelio de Laurentiis, ait, lui, fait son choix ! Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Ignazio Genuardi, le dirigeant préfèrerait largement encaisser une indemnité de Marseille, même revue à la baisse par rapport aux 15 M€ initialement réclamés, que de voir partir gratuitement son avant-centre chez le rival turinois.

"Alors que l’OM n’a pas dit son dernier mot, Naples pourrait ajuster sa position au sujet de Milik. Avec un Polonais qui est susceptible de rejoindre un concurrent direct (Juventus) à l’issue de son contrat, le président De Laurentiis pourrait revoir sa position. Libre en juin prochain, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ambitionne de rejoindre une formation susceptible de jouer la C1 la saison prochaine. Il a notamment repoussé les avances de la Fiorentina et de West Ham. Il s’agit aussi de savoir s’il va accepter de rejoindre une formation moins huppée qui lui assure une place de titulaire, notamment dans l’optique de sa sélection, ou s’il va privilégier le gros chèque comme joueur libre."