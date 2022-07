OM - Mercato : Touré ne pouvait pas dire non à Marseille et fait son mea-culpa

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

La relève havraise

"Il y a eu de grands noms, Steve Mandanda, Benjamin Mendy et Pape Gueye, j'espère suivre leurs traces. Il y a eu beaucoup de clubs, mais ça fait un moment que j'ai pris la décision. C'est dur de dire non à l'OM."

Son arrivée

"Dès les premières séances, c'est allé vite. Je suis là pour apprendre, notamment avec Samuel Gigot. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain, on va essayer de faire ça en championnat. Je suis là pour apprendre et j'ai envie de faire ma place dans le onze. On y va step by step."

Ses qualités et ses défauts

"Je ne prends pas ça (les remarques sur son jeu de tête) comme une critique. Sur les têtes, j'ai un problème de timing mais ça se travaille avec le temps. Je suis un joueur atypique avec mes 2m mais je suis à l'aise avec le ballon."

Propos retranscrits par RMC Sport