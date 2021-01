OM - Mercato : tout est calé pour Lirola, Milik et Thauvin s’éloignent, encore 3 départs en janvier ?

L’OM devrait bientôt tenir sa première recrue hivernale. Comme les dernières rumeurs le laissaient entendre, le club phocéen s’est mis d’accord avec la Fiorentina autour d’un prêt de Pol Lirola. Nicolo Schira donne les derniers détails de l’opération ce dimanche : un prêt payant de 500 000 euros et une option d’achat fixée à 12 millions d’euros en fin de saison.

La visite médicale serait déjà calée en début de semaine pour le latéral droit de 23 ans. Le deal sera bouclé dans les prochaines 48 heures, avec des derniers détails administratifs à régler. Dans ce contexte, Lirola devrait être trop juste pour connaître des débuts face au PSG mercredi à Lens lors du Trophée des Champions (21h).

En parallèle de cette arrivée imminente à l'OM, La Provence explique ce dimanche que Pablo Longoria travaille sur d’autres départs après celui de Florian Chabrolle à Ajaccio. Trois noms reviennent avec insistante dans ce registre : Nemanja Radonjic, Marley Aké et Lucas Perrin. En attendant, l’attaquant tant attendu par André Villas-Boas « risque de ne pas être Arkadiusz Milik. » Enfin, Téléfoot affirme que Florian Thauvin n'a plus aucune chance de prolonger son contrat à Marseille et attend son départ en juin prochain.

