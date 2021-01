OM - Mercato : très bonne nouvelle dans le dossier Arkadiusz Milik ?

Il y a deux façons d'interpréter l'information. Tout d'abord, et on ne va retenir que le positif, le quotidien espagnol AS assure depuis quelques minutes que le club italien de Naples vient de rompre les négociations avec l’Atlético de Madrid au sujet de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Ce qui constitue un candidat de moins pour les dirigeants marseillais qui s'intéressent en effet au joueur depuis plusieurs semaines.

Problème, et c'est la partie moins heureuse de l'information, du moins pour les supporters marseillais, AS persiste à dire que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, et en dépit du fait que l'attaquant ne joue pas, n’a aucune intention de lâcher Milik pour moins de 15 millions d’euros. Une somme que ne peut offrir l'OM au cours de ce Mercato hivernal en raison des problèmes économiques qui touchent l'ensemble du foot européen.

A suivre....