OM - Mercato : très bonne nouvelle sur une piste alléchante de Longoria

Avant Pablo Longoria, quand le directeur sportif se nommait Andoni Zubizarreta, l'OM commençait à travailler sérieusement sur le mercato une fois que la fenêtre des transferts était ouverte. Mais depuis que l'ancien Valencian a débarqué, il y a bientôt un an, ça bosse beaucoup et dans tous les sens ! Les pistes se multiplient partout dans le monde, confirmant que le président du club va rebâtir l'effectif de A à Z.

Sampaoli est-il aussi intéressé que Longoria ?

Une piste en Ligue 1, évoquée cet hiver, a fait parler d'elle hier : L'Equipe a assuré que Farid Boulaya, meneur de jeu du FC Metz n'allait pas prolonger un contrat arrivant à échéance en 2022. Et donc qu'un transfert cet été devenait quasiment inéluctable. "Boulaya veut rejoindre un club qui peut évoluer en Coupe d'Europe, peut-on lire dans le quotidien sportif. Il dispose de plusieurs contacts en France et ailleurs. Un club étranger pourrait même rapidement transmettre une offre au FC Metz. La valorisation de l'international algérien (3 sélections, 1 but) se situe autour des 4 millions d'euros."

Une somme accessible pour les finances marseillaises. Seul bémol : la piste Boulaya a été explorée par Longoria en janvier, avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Est- ce que le technicien argentin tient à avoir le meneur de jeu messin, originaire de Vitrolles ? De la réponse à cette question dépend un éventuel intérêt marseillais pour lui cet été !