OM - Mercato : trois départs déjà actés pour l'été prochain ?

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce mardi, Le Phocéen ont fait le point sur l'avenir des joueurs prêtés cette saison par l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire Pol Lirola, Jordan Amavi, Mattéo Guendouzi, Konrad de la Fuente, Luis Enrique, Ruslan Malinovskyi et Salim Ben Seghir.

Les départs de Guendouzi, Malinovskyi et Ben Seghir déjà actés ?

Parmi eux, trois joueurs devraient définitivement quitter l'OM l'été prochain, si l'on en croit nos confrères. Il s'agirait de Mattéo Guendouzi, prêté un an à la Lazio Rome avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros plus 5 millions d'euros de bonus, Ruslan Malinovskyi, parti, lui, en prêt du côté du Genoa et dont l'option d'achat s'élève à 10 millions d'euros, et Salim Ben Seghir, prêté à Neuchâtel Xamax en Suisse mais qui arrivera au terme de son contrat avec le club phocéen en juin prochain et qui ne devrait pas être conservé.

