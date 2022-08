OM - Mercato : Tudor a fait basculer le dossier Alexis Sanchez, Milik poussé vers la sortie ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C'est sans doute LE gros coup attendu par les supporters de l'OM. Sauf mauvaise surprise de dernière minute : le chilien Alexis Sanchez (Inter Milan, 33 ans) va quitter la Lombardie pour rejoindre la Canebière où il s'est entendu avec Pablo Longoria sur les contours de son futur contrat.

D'après notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, c'est Igor Tudor qui a changé la donne sur ce dossier. En effet, s'il est aujourd'hui déterminé à rejoindre l'OM, Alexis Sanchez avait initialement plutôt en tête de rejoindre la Liga (Bétis Séville, Villarreal voir Barça). Le Croate a su trouver les mots pour le détourner de l'Espagne en lui vendant son projet olympien.

Milik contraint de partir pour faire la place à Sanchez ?

Pour autant, si les médias italiens et chiliens sont très optimistes sur la venue de Sanchez à Marseille, l'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester United doit encore s'entendre avec les Nerrazzuri pour résilier sa dernière année de contrat, lui qui a récemment refusé la compensation de 4,5 M€ promise par Milan pour qu'il plie bagage.

Alexis Sanchez s'étant vu promettre un rôle majeur à l'OM, le Chilien pourrait bien compliquer la vie des attaquants olympiens en place. En plus de Bamba Dieng, Arkadiusz Milik, qui intéresse toujours le Borussia Dortmund et la Juventus de Turin (en plus d'être un rêve intouchable pour le FC Nantes de Waldemar Kita!) pourrait se voir plus directement indiquer la sortie.