OM - Mercato : Tudor a signé la révélation de la saison mais inquiète déjà

Impressionné par la performance des Olympiens (victoire 4-1 avec notamment un triplé de Bamba Dieng), Christophe Celdran s’est montré plus sceptique concernant les choix tactiques de Igor Tudor pour sa première sur le banc de l’OM. « Quant aux choix d’Igor Tudor, je suis plus réservé. Je n’en ai pas compris certains. Gerson à droite, Payet à gauche, c’est nouveau. Les formules étaient complexes à décoder. » a-t-il déclaré au quotidien marseillais. Contre Norwich (0-3), ces difficultés ont sauté aux yeux.

« C’est une machine » a simplement résumé Mehdi Nagui, l’attaquant de Marignane qui s’est frotté à l’immense Isaak Touré durant le match. L’ancien défenseur central du Havre a fait très forte impression lors de sa première sortie sous le maillot de l’OM et a même reçu les éloges de Christophe Celdran, le président du club adverse : « L’OM c’est quand même costaud. Surtout, à mes yeux, le jeune défenseur Isaak Touré, très combatif et dont le travail de sape sera précieux. Ce sera la révélation de la saison, vous allez voir » a-t-il lancé dans les colonnes de la Provence, sûr de lui.

Après le match amical entre l’OM et Marignane-Gignac-Côte Bleue, le président du club s’est montré élogieux envers Isaak Touré, et dubitatif quant aux choix de Tudor. L'entraîneur et le jeune défenseur de 19 ans faisaient tous les deux leur première apparitions avec l'OM.