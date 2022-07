OM - Mercato : Tudor a transmis sa liste de recrues à Longoria, une tendance forte se dégage

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Igor Tudor n’a pas perdu de temps. Arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille, le nouvel entraîneur de l’OM a passé sa journée enfermé à la Commanderie, hier, en compagnie du président Pablo Longoria et du directeur du football fraîchement nommé, Javier Ribalta. L’ancien international croate n’a pas encore signé officiellement son contrat de deux ans, mais les avocats du club planchaient encore sur sa rédaction hier soir.

Selon L’Équipe, il devrait le parapher ce matin avant, peut-être, d’être présenté demain ou mercredi. En attendant, Tudor s’apprête à animer sa première séance et à découvrir son groupe, convoqué au centre d’entraînement à 16h. Ensuite, il sera temps de peaufiner les besoins de l’effectif de l’OM avec un nouveau coach qui sait déjà avec quel profil il veut collaborer.

Des recrues au profil physique

« Les dirigeants marseillais ne chambouleront pas tous leurs plans mais ils ont commencé à éplucher la liste des recrues potentielles avec Tudor, poursuit L’Équipe. Ils entendent fonctionner en collaboration étroite avec lui sur le mercato avec la volonté d’engager des joueurs capables de s’adapter à son style de jeu et à son système préférentiel, lui qui aime faire jouer ses équipes en 3-4-1-2. »

Valon Behrami, qui a côtoyé Tudor à l’Hellas Vérone, annonce d’ores et déjà qu’il faudra des recrues très physiques. « Il veut toujours que ça aille de l’avant, avec un pressing intense et très haut, quitte à prendre des risques. Il a besoin de joueurs très physiques, parce que c’est un foot agressif qui nécessite une excellente condition, affirme-t-il. Tactiquement, il ne fait pas trop dans le détail. Ce n’est pas le genre à faire des pauses au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme, du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu’après un match. »

Bastien Aubert

