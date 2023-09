OM : choux blanc pour Tudor et Galtier ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce n'est pas encore officiel mais Gennaro Gattuso devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM. De nombreux noms ont circulé ces derniers jours dans la coulisse du club phocéen, notamment ceux d'Igor Tudor et Christophe Galtier. Mais il s'avère que le Croate a simplement pris des nouvelles de Pablo Longoria alors que le Marseillais, lui, voulait arriver un peu plus tard. Exit, donc, ces deux pistes, qui se retrouvent du côté du Napoli.

Conte est le favori pour la succession de Garcia

Le champion d'Italie pourrait en effet débarquer Rudi Garcia d'ici deux semaines si les résultats ne s'améliorent pas. Tudor et Galtier sont deux noms figurant sur la liste d'Aurelio De Laurentiis mais, selon les bookmakers italiens, c'est Antonio Conte qui aurait le plus de chances d'être retenu ! L'ancien milieu, qui a décroché le Scudetto avec la Juventus et l'Inter, est actuellement libre. Il plaît beaucoup à De Laurentiis. Tudor et Galtier, eux, devraient donc rester encore quelque temps sans club. Peut-être une aubaine pour Longoria si jamais l'aventure Gattuso se passait mal, comme tout le monde semble le craindre...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

¡Empiezan los rumores! 👀



Reporta la Gazzetta dello Sport que Igor Tudor, Antonio Conte y Cristophe Galtier serían los candidatos a tomar el puesto de Rudi García como técnico del Napoli.



Y apenas van 5⃣ juegos. 🫣 pic.twitter.com/qc6YRAxegc — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 26, 2023

Podcast Men's Up Life