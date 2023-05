OM - Mercato : Tudor laisse à McCourt et Longoria une occasion en or de renflouer l’effectif !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Igor Tudor a une belle cote sur le marché et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait à l’OM. De l’autre côté des Alpes, on l’imagine bien remplacer Massimiliano Allegri à la Juventus Turin, ou atterrir dans une autre grosse écurie de Serie A. À Marseille, la direction affirme qu’elle aimerait continuer avec le technicien croate même si les deux parties n’ont pas encore avancé sur une prolongation du contrat actuel (2024). Pablo Longoria veut éviter un feuilleton à la Sampaoli et a prévu de passer un temps certain à débriefer la saison sur la première quinzaine de juin avant de se projeter.