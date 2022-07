OM - Mercato : Tudor s’est frité avec Camoranesi, Longoria lui offre 2 renforts pour digérer

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

L’arrivée d’Igor Tudor à l’OM ne se fait guère dans la sérénité. Parachuté sur le banc il y a une semaine en remplacement de Jorge Sampaoli, le technicien croate a vu partir son adjoint Mauro Camoranesi hier. Si le club assure que tout était prévu, la réalité de la Commanderie diffère quelque peu.

Selon L’Équipe, les rapports entre Tudor et Camoranesi ont vite été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second. Camoranesi, a préféré partir sans histoire. De son côté, Tudor aurait été vexé et déçu par la réaction de son coéquipier auquel il avait tendu la main alors qu’il était sans club depuis plus d’un an.

Pour le remplacer, le coach de l’OM a obtenu le renfort d’Hari Vukas, son choix n°1. En termes de préparation physique, Tudor a également pu engager un deuxième spécialiste, après l’arrivée de Carlo Spignoli. Il s’agit de Mario Rotondale, qui a travaillé dans les catégories de jeunes de la Juventus Turin (2000-2013) avant de collaborer avec Fabio Cannavaro en Chine, dans le staff du Guangzhou FC.