OM - Mercato : Tudor sait déjà où il ira après Marseille

Hier, nous avons relayé l'information de La Gazzetta dello Sport, qui assure que la Juventus Turin nourrit des regrets de ne pas avoir donné sa chance à Igor Tudor après le renvoi d'Andrea Pirlo à l'été 2021. Les dirigeants de la Vieille Dame avaient préféré confier le poste d'entraîneur à Massimiliano Allegri, jouant la carte de la sécurité avec ce technicien l'ayant faite gagner pendant cinq ans, plutôt de tenter l'expérience Tudor, adjoint pourtant très convainquant de Pirlo.

Au média Footballclubdemarseille, le journaliste de L'Equipe Matthieu Grégoire a assuré que ce n'était que partie remise et que Tudor finirait par diriger la Juve, où il a joué de 1998 à 2007 : "Pour l’anecdote, quand ça n’allait pas pour la Juve en septembre, la rumeur circulait que Tudor pouvait être débauché en cours de saison. Il y avait clairement un intérêt pour le faire venir à la Juve à plus ou moins court terme. C’est un entraineur qui va les intéresser de par son style de jeu de par son héritage. C’est la maison Juve, comme pour Conte. Je pense que l’histoire est déjà un peu écrite et qu’il reviendra à la Juventus. Après, je ne sais pas quand". Le plus tard possible, doivent se dire les supporters marseillais !