OM – Mercato : Ugbo favori pour l'après Benedetto, une nouvelle piste activée aux Girondins ?

Dario Benedetto parti à Elche, l'OM s'active en coulisses pour recruter un avant-centre. Comme révélé par MSV Foot, RMC Sport et le journaliste Fabrizio Romano confirment que le club phocéen tente bel et bien de détourner Iké Ugbo (Chelsea, 22 ans) de Genk et est déjà parvenu à faire mouche dans l'esprit de l'attaquant anglais.

Reste que le dossier Ugbo n'est pas totalement ficelé et que l'OM doit encore s'entendre avec les Blues pour racheter la dernière année de contrat de l'ancien buteur du Cercle Bruges (aux alentours de 5 M€) et que son arrivée est toujours en négociations... Avec des pistes parallèles toujours actives.

Alors que RMC assure qu'Andy Delort (MHSC) est une fausse piste et que le capitaine héraultais n'a pas le profil et n'est pas la priorité, la piste Alexander Sorloth (RB Leipzig) est toujours dans les tuyaux sur la base d'un prêt avec option d'achat.

Fabrizio Romano avance de son côté le fait que l'OM a pris langue avec Gérard Lopez et Bordeaux dans l'espoir de récupérer le buteur sud-coréen Ui-Jo Hwang (28 ans), également ciblé en Allemagne (Wolfsbourg) et sur lequel le boss des Girondins attend 10 M€. La piste Giovanni Simeone (Atlético Madrid) serait également active selon l'Italien.

