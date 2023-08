OM - Mercato : un accord est tombé pour Guendouzi, McCourt s’étrangle !

Mattéo Guendouzi (24 ans) n’a jamais été proche d’un départ de l’OM. Selon Santi Aouna, un accord vient d’être trouvé entre le club phocéen et la Lazio Rome pour le transfert de l’ancien milieu de terrain du PSG. Le montant global de l’opération : 18 millions d’euros.

Le spécialiste des transferts en Italie Fabrizio Romano ajoute qu’il s’agit d’une structure de 13 M€ + 5 de bonus (Arsenal a gardé un pourcentage sur la revente). Ce qui fait déjà enrager les supporters de l’OM eu égard aux attentes plus élevées de la direction marseillaise à l’heure de mettre Guendouzi sur le marché.

Et Arsenal possède un %, gardez-le à l'esprit.



Il serait peut-être temps d'ouvrir un vrai débat sur la manière dont on gère nos principales valeurs sportives non ?



On le vend plus cher qu'acheté tout de même mais quel gâchis. https://t.co/jExTepGsuR