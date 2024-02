OM Mercato : un acteur à l’origine du transfert de Gigot à Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Devenu célèbre grâce à la série à succès Les Segpa, l’acteur marseillais Arriles Amrani a lâché une petite bombe dans un entretien à So Foot. Ce serait grâce à lui et à son réseau que l’OM a pu recruter Samuel Gigot.

« Je l’ai fait signer à l’OM »

Le succès aidant, Arriles Amrani a pu nouer des contacts avec certains footballeurs et ce fut le cas avec Gigot, alors au Spartak. La suite, l’intéressé la raconte : « Samuel Gigot m’avait envoyé un message en me disant : "C’est trop bien ce que vous faites. On est du sud, vous nous régalez". À l’époque, il jouait au Spartak Moscou, on s’est fait des vacances ensemble à Dubaï, et, depuis, c’est devenu mon gars sûr. J’ai appelé le président Longoria et je l’ai fait signer à l’OM ».

A l’hiver 2022, l’OM avait en effet choisi de miser 500 000€ sur le guerrier du Spartak, lequel n’avait plus que six mois de contrat en Russie. Un deal que Pablo Longoria ne regrette pas vu l’importance prise à Gigot dans son équipe.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life