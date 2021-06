OM - Mercato : un affront de Longoria à Gameiro lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Libre de tout contrat après trois saisons passées à Valence, Kévin Gameiro serait tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. Confirmant les informations de RMC Sport, La Provence estime que l'arrivée de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain sur les bords de la Canebière "est quasiment acquise".

"Longoria a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine"

Mais alors qu'il s'apprête à le recruter, le président de l'OM, Pablo Longoria, avait tout fait pour se séparer de Kévin Gameiro lorsqu'il était à Valence. "C’est une rumeur très surprenante, sachant que Longoria au moment de son passage à Valence a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine, car très gros salaire. Apparemment, c’est environ 2,5 et 3 millions net par an. C’est un joueur que j’aime beaucoup, mais ça doit faire 5 ans qu’on doit se poser des questions", a révélé le journaliste de Furia Liga, François Miguel Boudet, dans un entretien accordé à Football Club de Marseille.