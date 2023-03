OM - Mercato : un agent confirme que Longoria a rendu le club attractif

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En seulement deux ans à la présidence de l'OM, Pablo Longoria a réussi à reconstruire intégralement un effectif compétitif, à remplir le Vélodrome jusqu'à la gueule et à renvoyer une image apaisée. Un travail colossal quand on voit dans quel état se trouvait le club provençal au moment de sa nomination, à la fin de l'ère Eyraud. L'agent Samir Khiat, qui représente entre autres Evan Ndicka (23 ans, Francfort), que Longoria aimerait recruter cet été, a confirmé sur le plateau du Club des 5 que les joueurs voyaient de nouveau d'un bon œil une arrivée à Marseille.

« L’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 M€ qui ont servi à faire la précédente équipe... Quand on voit Saliba, Guendouzi, qui font Arsenal, Marseille et deviennent internationaux, ça donne des idées aux autres. C’est un club qui n’a rien à envier aux bons clubs de Bundesliga. »