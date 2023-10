OM - Mercato : un agent dévoile les dessous du transfert de Guendouzi à la Lazio

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le 31 août, l'Olympique de Marseille a officialisé le prêt payant (1 M€) de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome. Un prêt assorti d'une option d'achat de 13 M€ plus 2 M€ de bonus. Ce départ a été mal vécu par les supporters phocéens, qui appréciaient grandement le milieu. Mais celui-ci avait perdu sa place de titulaire avec Igor Tudor et Pablo Longoria voyait en lui le moyen de renflouer les caisses. Et du côté de la Lazio ? L'agent italien Stefano Antonelli a expliqué dans une interview SportItalia ce qui avait poussé les décideurs biancocelesti à miser sur l'ancien d'Arsenal.

"C’est une personne charismatique"

"La Lazio cherchait un remplaçant pour Milinkovic-Savic, si l’on peut dire. Elle a exploré plusieurs situations, et Sarri a joué un rôle fondamental dans l’identification des différentes solutions possibles. À un moment donné, j’ai fait cette proposition qui a été très bien reçue par le club. Et je dois être très honnête en disant que Lotito (le président de la Lazio) a été intelligent de croire en cela jusqu’au bout pour s’assurer que tout se passe bien. Considérant que Mattéo a déjà joué en Premier League et qu’il était à Marseille où son cycle touchait à sa fin… C’était aussi une opportunité générale que la Lazio a su saisir à bon escient. C’est aussi une personne charismatique, qui, lorsqu’il est sur le terrain, se fait entendre quelles que soient les circonstances, même s’il peut y avoir des difficultés initiales liées au message tactique que l’entraîneur veut transmettre. Nous savons à quel point l’entraîneur prête attention à cet aspect. Petit à petit, on se rapproche de ce que Sarri veut et, en effet, l’entraîneur lui-même a dit que, qu’il commence le match ou qu’il entre en cours de jeu, l’impact qu’il apporte reste le même."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

De sa blessure en novembre dernier à son retour en grâce ces dernières semaines, plongez dans le quotidien d’@Amine_000 pendant sa rééducation dans un documentaire de 𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬.



Uɴ ʟɪᴏɴ ɴᴇ ᴍᴇᴜʀᴛ ᴊᴀᴍᴀɪs 🦁🎬 l Première diffusion 𝗹𝘂𝗻𝗱𝗶 𝟭𝟲 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲… pic.twitter.com/JDCh01Wpn1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 13, 2023

Podcast Men's Up Life