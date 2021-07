OM - Mercato : un ancien buteur du Real Madrid dans le viseur ?

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Pablo Longoria tient vraiment à offrir un effectif avec des postes doublés à Jorge Sampaoli. On en veut pour preuve que même pour des postes où un titulaire indiscutable se dégage, comme celui d’attaquant avec Arkadiusz Milik, le président de l’OM se démène pour offrir à son entraîneur argentin une doublure de très haut niveau. Ce mercredi, El Mundo Deportivo annonce ainsi un intérêt des Phocéens pour Willian José, attaquant brésilien de 29 ans, sous contrat avec la Real Sociedad.

Formé au Brésil, où il a multiplié les prêts, Willian a atterri en Europe durant l’hiver 2013-14, atterrissant au Real Madrid, où il n’a joué qu’en réserve. Après des expériences à Saragosse et Las Palmas, il a explosé à la Sociedad à partir de 2016. Ces six derniers mois, il était prêté à Wolverhampton, qui n’a pas levé son option d’achat. Le club basque entend le vendre cet hiver et serait en négociations avancées avec le Besiktas. Mais l’OM pourrait ajouter son grain de sel même si l’indemnité attendue par la Sociedad est d’une quinzaine de millions d’euros.

🔄 Willian José 🇧🇷 plairait à l'#OM !



Le joueur de 29 ans devrait quitter la Real Sociedad 🇪🇸 cet été.



Mundo Deportivo | #TeamOM pic.twitter.com/IAQ2U1tCJ1 — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 21, 2021