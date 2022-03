OM - Mercato : un ancien cador déchu en Angleterre, le LOSC et le Stade Rennais à l’affût !

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Si l'Angleterre est généralement friande des joueurs français, tous ne sont pas en mesure de s'imposer en Premier League. Notamment les anciens Marseillais. On se souvient que Steve Mandanda n'a fait qu'une saison, ratée, à Crystal Palace avant de revenir en Provence, de même que Florian Thauvin, considéré comme l'un des plus grands flops de l'histoire de Newcastle. Selon le site Jeunes Footeux, Morgan Sanson pourrait bientôt s'ajouter à la liste. Mais lui ne devrait pas revenir à Marseille...

Poussé vers la sortie par Steven Gerrard

Transféré à Aston Villa en janvier 2021, le milieu de terrain ne parvient pas à s'imposer dans le club de Birmingham, surtout depuis que Steven Gerrard est arrivé à l'automne. Pourtant, l'enfant chéri de Liverpool a donné sa chance à Sanson mais celui-ci ne l'a pas saisie. Cet été, Gerrard devrait avoir les coudées franches pour bâtir un effectif ambitieux. Et l'ancien Marseillais n'en ferait pas partie. Poussé vers la sortie, il intéresserait deux clubs de Ligue 1, le Stade Rennais et le LOSC.

Auteur de 25 buts et 21 passes décisives en quatre années à l'OM, de janvier 2017 à janvier 2021, Morgan Sanson s'était imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain français. Notamment en 2017-18, quand il avait grandement contribué à la belle saison phocéenne, avec place en finale d'Europa League et billet en Champions League manqué de peu. Mais depuis, ces belles promesses n'ont pas trouvé de confirmation. Et c'est bien un ancien grand espoir que lorgnent les Rennais et les Lillois...