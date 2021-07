OM - Mercato : un ancien crack annoncé du club de retour en France ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Selon les informations de La Provence, Stéphane Sparagna, défenseur central révélé par Marcelo Bielsa, souhaiterait faire son retour en France. « J'aimerais revenir en France ou dans un championnat européen pour me relancer. Une L2, ce serait bien. Je suis libre, je coûte zéro, je ne demande pas beaucoup niveau salarial, le minimum pour jouer... Il y a des intérêts, mais rien de concret » - a déclaré le journal au journal provençal.

Agé aujourd’hui de 26 ans, le joueur originaire de Marseille a connu une carrière en dents de scie. Les blessures notamment ne l’ont pas épargné et son passage au Portugal n’a pas été une grande réussite. Il est désormais libre de tout contrat car libéré par Vilafranquese (D2 Portugaise).

💬 Stéphane Sparagna 🇫🇷 à La Provence 🗞 : « Après ces six mois, je commence à travailler avec Yvan Le Mée. Compliqué de trouver un club après un an et demi sans match. Le seul club qui me tend la main est Vilafranquense, qui vient de monter en L2. » 🎙