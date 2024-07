OM Mercato : un ancien de l’ASSE arrive à Marseille

Zapping But! Football Club

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de trois joueurs qui évolueront avec le groupe engagé en National 3 cette saison : Alexi Koum (18 ans, latéral gauche en provenance de l’AJ Auxerre), Tristan Bichet (20 ans, attaquant en provenance du FC Villefranche-Beaujolais) et Théo Vermot (27 ans, gardien de but en provenance de Fréjus Saint-Raphaël). Tous trois évolueront avec le groupe dirigé par Jean-Pierre Papin.

Vermot avait quitté l'ASSE en 2020

Vermot avait signé son premier contrat pro avec l’ASSE en août 2018 et il avait quitté le club librement en juillet 2020 pour rejoindre l’US Orléans, en National 1. Peu utilisé (deux matchs de N1 et six matchs de Coupe de France), il était retourné dans sa ville d'origine, Fréjus, l'été dernier, en N2.

Alexi Koum, latéral gauche de 18 ans

Tristan Bichet, attaquant de 20 ans

Théo Vermot, gardien de 27 ans



Ils s'engagent tous avec la réserve de l'OM et évolueront sous les ordres de Jean-Pierre Papin !#TeamOM | #MercatOM | #OMN3 pic.twitter.com/gwmywIeh1K — Fabien (@Beye13) July 8, 2024