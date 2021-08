OM - Mercato : un ancien de l’ASSE pour renforcer l’attaque ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Maupay à l’OM ? Alors que Pablo Longoria multiplie les pistes au poste de numéro 9 pour trouver une doublure à Arkadiusz Milik (Delort, Ui-jo, Mohamed, Sorloth,…) Sky Sports dévoile ce jeudi un intérêt pour nouvel attaquant, Neal Maupay.

L’ancien de l’ASSE et de l’OGC Nice aurait un profil très apprécié par l’OM. Celui qui serait également pisté par Everton révèle le média anglais, s’avère être une piste compliquée. Et pour cause, le joueur possède un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Brighton qui ne semble pas vendeur et encore moins à un prix inférieur auquel ils l’ont acheté soit 25 millions d’euros. Affaire à suivre mais Pablo Longoria risque d’avoir du mal à sortir un gros chèque après l’arrivée de nombreuses recrues à moins que ce transfert ne se fasse sous une autre forme. Affaire à suivre.

Everton boss Rafael Benitez is keen on Brighton striker Neal Maupay - but the club remain hamstrung by Financial Fair Play rules. — Sky Sports (@SkySports) August 26, 2021