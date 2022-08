OM - Mercato : un ancien de l'OGC Nice file en Premier League

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce n'était certainement plus une piste d'actualité après l'arrivée d'Alexis Sanchez mais l'OM a lorgné Justin Kluivert au début du marché estival. L'ailier néerlandais de 23 ans n'a certes pas réussi une grande saison 2021-22 lors de son prêt à l'OGC Nice mais son potentiel a séduit Pablo Longoria, qui se disait qu'il pourrait le relancer, comme il l'a fait avec un autre joueur de l'AS Roma, Cengiz Ünder, un an plus tôt.

Mais l'Espagnol est passé à autre et le joueur aussi. Selon la presse anglaise, Kluivert s'est mis d'accord avec Fulham, promu en Premier League. Il reste désormais aux Cottagers à se mettre d'accord avec les Giallorossi. Pour le moment, le club londonien a proposé un prêt avec option d'achat à 12 M€. Une offre refusée par la Roma qui préfèrerait un transfert sec, histoire de favoriser l'arrivée de l'attaquant italien Andrea Belotti.