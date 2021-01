OM – Mercato : un ancien du FC Nantes pour remplacer Morgan Sanson ?

Morgan Sanson dragué par Aston Villa, son équipe actuellement décimée dans l'entrejeu, André Villas-Boas a réclamé à ses dirigeants de pouvoir bénéficier d'un remplaçant à l'OM en cas de départ de l'ancien Montpelliérain. Après avoir finalisé les venues de Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples), Pablo Longoria s'est donc mis au travail.

On le sait : l'OM a sondé le messin Farid Boulaya (28 ans) pour être le joueur susceptible de succéder à Sanson mais l'Algérien n'est pas très chaud pour un transfert en cours de saison. Si l'on en croit Téléfoot, Marseille – qui n'a plus du tout d'argent disponible – regarde donc vers un prêt et Amine Harit (Schalke 04, 23 ans) serait ciblé.

L'OM n'a pas les moyens de prendre en charge le salaire d'Harit...

L'international marocain (11 capes), formé au FC Nantes, ne serait pas contre un retour en Ligue 1 à l'OM mais le deal s'annonce compliqué. Schalke 04, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2024, attend de Marseille qu'il prenne en charge la totalité du salaire du milieu offensif. Une demande qui se heurte à la réalité économique du moment.

Cette saison, Amine Harit a disputé 12 matches de Bundesliga pour 1 buts et 4 passes décisives. Il avait été transféré en Allemagne à l'été 2017 contre un chèque de 8 M€.