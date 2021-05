OM - Mercato : un ancien du LOSC lâché par Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Début mai, The Times annonçait que l'Olympique de Marseille, en quête de renforts dans l'entrejeu pour la saison prochaine, suivait de près l'ancien joueur du LOSC, Yves Bissouma, qui évolue désormais à Brighton.

Mais deux semaines plus tard, le Daily Mail fait savoir que le club olympien serait hors course dans ce dossier et que c'est Liverpool qui aurait le champ libre pour recruter l'international malien de 24 ans. En effet, les Reds seraient prêts à mettre les 40 millions d’euros demandés par Brighton pour l'ancien Dogue.

Liverpool handed boost in Yves Bissouma pursuit with Arsenal now 'looking for something different'#LFChttps://t.co/WeAvRIpNNu