OM - Mercato : un ancien du LOSC plutôt que Thauvin pour le Milan ?

En conférence de presse hier, Florian Thauvin a reconnu l'existence de négociations avec Pablo Longoria pour prolonger un contrat avec l'OM qui arrive à échéance en juin prochain. Le champion du monde a refusé de donner une tendance mais on peut imaginer que la proposition de l'AC Milan (4 ans de contrat à 3 M€ par saison, selon Téléfoot) le fait sérieusement réfléchir. Sauf qu'une piste venue d'Angleterre pourrait mettre un terme à ses touches avec les Rossoneri.

Pépé prioritaire par rapport à Thauvin ?

Les médias anglais ont en effet réagi de façon unanime après l'expulsion de Nicolas Pépé à Leeds le week-end dernier. Selon eux, l'Ivoirien a exprimé sa frustration de peu jouer à Arsenal d'une façon qui devrait le conduire vers la sortie en janvier. Mikel Arteta ne compte pas sur lui et les Gunners voudraient faire entrer de l'argent dans les caisses en le vendant, bien évidemment à un prix beaucoup moins élevé que les 80 M€ lâchés il y a un an au LOSC.

Le Sun assure que le Milan serait chaud pour récupérer Pépé, bien plus que la Roma, le PSG ou Everton, également intéressés. Cette piste entre en concurrence avec celle de Florian Thauvin. Car si le club lombard met le paquet pour recruter l'Ivoirien, qui joue à peu près au même poste que Thauvin, il lâchera forcément l'affaire pour ce dernier. Qui n'aurait alors plus que le FC Séville comme touche sérieuse. Une aubaine pour Longoria et l'OM ?