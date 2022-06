OM – Mercato : un ancien du PSG pour remplacer Saliba ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Dan Axel Zagadou pourrait remplacer William Saliba dans l’axe de la défense de l’OM. Le défenseur de 23 ans formé au PSG arrive en fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Dortmund. L’idée a été proposée par l’émission Apéro Mercato du site Football Club de Marseille.

« C’est un bon plan et il faut le faire vite »

Byllel, chroniqueur dans la rubrique Bons plans, a proposé l’idée suivante : « Saliba est parti. Pour moi, c’est la top priorité de le remplacer. Je me positionne sur les fameuses notions de Longoria : gros potentiel, jeune espoir, fin de contrat, et qui est déçu de son temps de jeu. Je me suis positionné sur Dan-Axel Zagadou.

Il a joué 22 matchs cette saison, il n’a pas assez de temps de jeu, a eu quelques blessures, un comportement un peu critiqué. Et il a annoncé fin mai qu’il verrait d’un très bon œil un retour en France. C’est un bon plan sans gros risque financier, qui pourrait peut-être pallier le départ de Saliba ».

Avec le départ additionné de Boubacar Kamara qui dépannait fréquemment comme arrière central, et celui possible de Caleta-Car, la charnière marseillaise se retrouve presque à nu la saison prochaine et représente peut-être le plus gros chantier pour le staff de l’OM.

Friand de bonnes affaires et de joueurs libres, Longoria a-t-il déjà pensé à cette possibilité ?

Pour résumer Les rumeurs folles continuent sur le mercato de l’OM car après Axel Witsel, un autre joueur du Borussia Dortmund entre dans les échos autour du club phocéen. Celui-ci est un défenseur formé à Paris ! L'émission Apéro Mercato du site FC Marseille a donné une idée à Longoria : recruter Dan Axel Zagadou gratuitement pour remplacer William Saliba.

Yann Noailles

Rédacteur