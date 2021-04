OM - Mercato : un ancien du PSG tend les bras à Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Mardi soir, Schalke 04 s'est incliné sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (0-1), officialisant sa relégation en Deuxième division. Les joueurs de la Ruhr ont connu une saison horrible puisqu'ils n'ont remporté que 2 matches, s'inclinant à 21 reprises. Leurs supporters, écœurés, ont attendu le retour du bus à la Veltins Arena dans la nuit de mardi et mercredi, et ont carrément coursé certains joueurs sur le parking ! Une scène hallucinante qui a dû traumatiser un effectif déjà en manque de confiance.

Il est polyvalent, expérimenté et peu cher

Mais la plupart des joueurs de Schalke 04 ne seront plus là quand le public retrouvera les tribunes. En effet, criblé de dettes, le grand rival de Dortmund va vendre tous ses éléments ayant un tant soit peu de valeur. Et parmi ceux-ci, on trouve Benjamin Stambouli. A 30 ans, le natif de Marseille va être poussé vers la sortie malgré ses états de service remarquables, lui qui porte le maillot bleu depuis 2016.

A l'époque, il sortait d'une saison très compliquée au PSG, où il n'était que remplaçant. La légende veut que Stambouli se serait fait tatouer le logo de l'OM, ce qui n'a jamais été confirmé par l'intéressé. Mais ce qui est important, c'est que dans un Marseille en reconstruction, sa polyvalence (il peut jouer milieu ou défenseur central), son expérience et le fait que Schalke ne pourra réclamer une grosse indemnité (Transfermarkt le cote à 3 M€) font de lui un coup à tenter pour Pablo Longoria.