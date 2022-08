OM - Mercato : un ancien du Real Madrid pour faire basculer le dossier Malinovsky ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'était au coeur du mois d'août. Pablo Longoria et Javier Ribalta s'intéressaient au milieu de terrain offensif international ukrainien Ruslan Malinovskyi, évoluant à l'Atalanta Bergame. Afin d'y parvenir, les dirigeants olympiens avaient intégré dans le dossier leur propre joueur, Cengiz Under, afin de faire baisser le montant de l'achat ou de s'orienter vers un échange.

Problème, et ça ne date pas d'hier, les Spurs de Tottenham sont également sur le dossier Malinovsky. Et, d'après une information de TMW, sortie sur Twitter, ils tenteraient eux-aussi un échange, mais avec un joueur d'un tout autre calibre : l'ancien latéral madrilène, Sergio Reguilon, formé au Real et qui pourrait tenter l'Atalanta.

A suivre.