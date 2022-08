OM - Mercato : un ancien entraîneur valide la piste Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis qu'un twittos bien connu de la communauté des supporters de l'OM (Basile Bilo) a publié un photo-montage de Cristiano Ronaldo avec le maillot blanc sur les épaules, c'est la folie sur les réseaux sociaux. Le hashtag CristianOM a été en tête sur Twitter et il ne se passe pas une journée sans que les passionnés du club phocéen n'en parlent. Mercredi 17 août, ils ont ainsi remarqué que dans la vidéo de présentation d'Issa Kaboré, une 11e recrue était annoncée. Forcément, ils ont tous pensé au Portugais, en délicatesse avec Manchester United.

Le soir même, Rolland Courbis s'est exprimé sur cette piste dans Rothen S'enflamme sur RMC. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il est enthousiaste : "J’ai l’impression que l’on ne se rend pas compte de qui on parle. Beaucoup de médias sont en train de le descendre sous prétexte qu’il est en train de rater sa fin de carrière. Ronaldo a une carrière de footballeur de 20 ans. Une carrière aujourd’hui, c’est plus ou moins 13 ans. Lui, il vient de fêter ses 20 ans de carrière. Il est quand même important de rappeler que Ronaldo est un joueur exemplaire. Il arrive une heure avant tout le monde à l’entraînement et part une heure après que tout le monde soit parti. Il faut reconnaître que sa fin de carrière n’est pas très claire. Je pense aujourd’hui que le contexte marseillais pourrait bien lui aller. Je serais curieux de voir si les dirigeants de l’OM vont au moins se poser la question. Il terminerait sa carrière dans un endroit où on parlerait de lui 24h sur 24. Dans l’OM d’aujourd’hui, cela pourrait être une super fin de carrière pour lui".