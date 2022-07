OM - Mercato : un ancien joueur de Tudor lui fait un appel du pied

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Alors qu'Igor Tudor sera bientôt nommé comme nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, le technicien croate pourrait faciliter certaines opérations avec des joueurs qu'il apprécie au Hellas Vérone, son ancien club. Cela concernerait le milieu de terrain français, Adrien Tameze, le milieu de terrain serbe, Ivan Ilic, et l'attaquant argentin, Giovanni Simeone.

Podcast Men's Up Life

"Si Tudor m'appelle, j'y réfléchirai"

Dans un entretien accordé à La Provence, Adrien Tameze a été interrogé sur une possible arrivée à l'OM. "Marseille reste Marseille. Je me sens très bien en Italie, ce n’est pas dans mes plans de revenir en France, mais il y a parfois des opportunités qui arrivent. Non, mais Marseille ce n’est pas n’importe où ! Je parle avec des équipes en Italie, ce n’est vraiment pas d’actualité. Mais c’est vrai que si le coach m’appelle, j’y réfléchirai", a répondu l'ancien joueur de l'OGC Nice, qui ne serait donc pas contre retrouver son ancien entraîneur sur les bords de la Canebière.

Joueur de l'Hellas Vérone, Adrien Tameze a bien connu Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM#OM #TeamOM #IgorTudor https://t.co/KcJrWyHWkc — La Provence OM (@OMLaProvence) July 4, 2022

Pour résumer Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu de terrain du Hellas Vérone, Adrien Tameze, a expliqué qu’il ne serait pas insensible si son ancien entraîneur, Igor Tudor, l’appelle en renfort à l’Olympique de Marseille.

Fabien Chorlet

Rédacteur