OM - Mercato : un ancien marseillais en dit plus sur l'avenir de Saliba

Ce devrait être l'un des dossiers chauds de Pablo Longoria, le président de l'OM, lors du prochain mercato estival. Tenter de convaincre Arsenal, et le joueur, de prêter William Saliba une saison de plus au club phocéen. Pas impensable puisque celui qui ne fait pas confiance au défenseur en Angleterre, Arteta en l'occurrence, vient de prolonger son bail sur le banc de touche des Gunners.

Mais plus compliqué en raison des moyens financiers de l'OM et de nouveau statut de Saliba, international français restant sur une saison aboutie à l'OM. Il faudra donc payer cher pour s'attacher ses services et l'ancien marseillais, Ronald Zubar, pour FootballclubdeMarseille, ne croit pas à un avenir de Saliba à l'OM.

"Je pense que ça va être dur pour nous de le garder, en plus il y a la Coupe du monde qui arrive. Il appartient à Arsenal, je crois que c’est le seul joueur où il n’y a pas d’options d’achat dans le prêt avec Harit. Je pense que ça va discuter avec Arsenal mais je pense qu’on ne pourra pas s’aligner sur ce qu’ils proposent sauf s’il y a une qualification en Ligue des champions et que lui souhaite rester avec un nouveau prêt. Tout dépend comment ça va se passer là-bas si Arteta est toujours le coach, on verra..."

Pour Arteta, c'est tout vu...

Benjamin Danet

Rédacteur