OM - Mercato : un ancien Marseillais met fin à l'incompréhension Kamara

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Chez certains, et notamment les supporters de l'OM dans leur grand majorité, la décision demeure étrange. Pourquoi quitter l'OM, et une participation à la Ligue des Champions, pour rejoindre un club anglais du milieu de tableau ? Pourquoi Kamara a-t-il dit adieu à la L1 pour signer dans une écurie qui n'apparaît pas en mesure de jouer un quelconque rôle en Angleterre ? Nombreux sont ceux qui estiment que c'est pour l'argent.

Mais pas l'ancien attaquant de l'OM, Robert Pires qui, sur M6, a justement défendu le choix du joueur. "Quand Steven Gerrard t'appelle c'est difficile de refuser. Pour moi, c'est un bon choix de Kamara et Aston Villa est un très bon club. Il va progresser et il va s'épanouir. S'il est en équipe de France, c'est qu'il a été bon et régulier. Et là, il a décidé de prendre son envol en allant en Premier League."

C'est dit.

Pour résumer Libre de tout contrat avec son club formateur, l'OM, le milieu de terrain, Boubacar Kamara, a finalement décidé de rejoindre la Premier League et le club d'Aston Villa. Une incompréhension pour beaucoup d'observateurs, mais pas pour cet ancien joueur olympien.

Benjamin Danet

Rédacteur