OM - Mercato : un ancien règle les cas Thauvin, Mandanda et Kamara de façon détonnante

Depuis Ajaccio, où il vit aujourd'hui, Pascal Olmeta a donné une interview à La Provence dans laquelle il a longuement évoqué les difficultés actuelles de l'OM. Le gardien des années Tapie (1990-93) a notamment évoqué le cas de joueurs importants comme Florian Thauvin, en fin de contrat en juin, Steve Mandanda, qui file sur ses 36 ans, et Boubacar Kamara, suivi par les plus grands clubs européens.

"Il faut parler marseillais pour que ce club réussisse"

"Il faut peut-être d'abord poser la question aux joueurs en fin de contrat. Ont-ils la place pour rester ? Veulent-ils vraiment rester au club ? Est-ce que des joueurs ont réellement envie de venir à Marseille ? Parfois, je me pose la question. À l'époque, un joueur aurait tué pour venir à Marseille ! Mais tout ça, c'est parce ce qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la direction du club. Certains ne rêvent plus de l'OM et c'est malheureux. Il faut d'abord demander aux joueurs : voulez-vous rester ? Partir ? Mourir pour l'OM ? Thauvin, je l'aime bien. Je pense que c'est un excellent joueur s'il est compris, si l'OM a l'équipe qui va avec pour l'épauler et des hommes qui le comprennent. Il faut parler marseillais pour que ce club réussisse."

"Mandanda ? Il n'y a pas photo. Et, ce n'est pas le cas que cette saison, Steve, on ne l'entend pas. Quand il a eu besoin de travailler à part, il a pris un coach particulier. On ne peut rien dire à des joueurs comme ça. L'OM calcule seulement les points qu'il fait gagner à l'équipe. Bravo Steve (Mandanda), continue ! Je pense qu'il a encore quelques années à donner à l'OM. Si Steve (Mandanda) est accompagné des joueurs qu'il faut, il aura devant lui une grande équipe et restera le grand gardien de l'OM."

"Camara, c'est un joueur qui va continuer à progresser. S'il a demain un entraîneur en face de lui pour qui se battre, il va gagner les 15-20% qu'il lui manquait pour être un très très grand joueur. Mais, malheureusement, si l'OM n'arrive pas à le garder, il va partir..."