OM - Mercato : un ancien vainqueur de la Champions League pour l'après-Villas Boas ?

Depuis quatre jours, l'Olympique de Marseille sombre dans un chaos sans fin. Auteur d'un début d'année très décevant sur le plan sportif, avec des défaites contre Paris, Nîmes, Lens et à Monaco, le club phocéen a vu ses ultras faire une descente dévastatrice à la Commanderie samedi avant d'apprendre ce mardi qu'André Villas-Boas voulait démissionner suite à des divergences avec son Head of Football, Pablo Longoria. Ce dernier a recruté Olivier Ntcham contre l'avis du Portugais, occasionnant le mouvement de l'entraîneur, finalement mis à pied par le club.

Benitez, bourreau de l'OM en 2004 avec Valence

Le premier nom à être sorti dans les médias est celui de Maurizio Sarri. Mais l'entraîneur italien, toujours sous contrat avec la Juventus même s'il n'y officie plus, rechigne à reprendre une équipe en cours de saison. En outre, il est très cher au niveau du salaire et pas très malléable en ce qui concerne ses idées, que ce soit tactiques ou de recrutement.

Mais un deuxième nom vient de sortir, celui de Rafael Benitez ! Le 23 janvier, l'Espagnol a quitté les Chinois du Dalian Yifang en raison de la pandémie de Covid-19. Si son étoile a quelque pâli ces dernières années après des passages décevants à l'Inter Milan (2010) ou au Real Madrid (2015-16), il a tout de même réalisé de très bonnes choses à Newcastle (2016-19). Et surtout, il a réalisé des miracles avec Valence au début des années 2000, hélas aux dépens de l'OM (Coupe de l'UEFA 2004, Liga 2002 et 2004), et décroché une incroyable Champions League avec Liverpool en 2005. En bref, un entraîneur renommé, habitué aux contextes volcaniques, qui permettrait de faire un peu passer la pilule Villas-Boas !