OM - Mercato : un Argentin pourrait réconforter Villas-Boas après la boulette Henrique

André Villas-Boas a surpris tout le monde jeudi en expliquant que l’OM avait fait une erreur en recrutant Luis Henrique (18 ans) en fin de mercato estival.

« On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », a assuré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Si une première piste en attaque pourrait mener en Turquie, une autre recrue pourrait calmer Villas-Boas sur cette erreur stratégique de Pablo Longoria.

Villas-Boasveut déjà conserver Balerdi !

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que le « Special Two » a d’ores et déjà envie de conserver Leonardo Balerdi la saison prochaine. Or, le prêt du défenseur argentin (21 ans) en provenance du Borussia Dortmund expire en juin 2021. « Il va être l’un des meilleurs défenseurs d’Europe dans quelques années », insiste Villas-Boas en privé. Il faudra donc tout faire pour négocier avec le club allemand en temps et en heure. Pour l’instant, celle-ci est à la quête d’un attaquant de pointe.