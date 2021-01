OM - Mercato : Longoria a reçu une bonne nouvelle pour cet attaquant

La rumeur est tenace. Mardi, Sky Italia a affirmé que Pablo Longoria aurait Patrick Cutrone dans le viseur. Agé de 23 ans, le Transalpin, également courtisé par Parme, est en situation d’échec aux côtés de ce même Kouamé. Prêté à la Viola par Wolverhampton, le natif de Côme n’a inscrit que 4 buts en Serie A depuis la saison dernière (30 matches).

Cette solution aurait sans doute eu le mérite de ne pas coûter très cher à l’OM. Ce mercredi, le club anglais a en effet décidé de rapatrier Cutrone dans ses rangs. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'attaquant italien a toutefois encore des chances de rallier la cité provençale cet hiver. "Reste à savoir désormais s'il souhaite tenter de s'imposer en Premier League ou s'il est partant pour découvrir la pelouse du Vélodrome", résume RMC Sport. La porte est donc encore ouverte pour Longoria, peut-être même plus que quand il évoluait en Italie.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



