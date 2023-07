OM - Mercato : deux cadors de Ligue 1 torpillent le dossier Saïss !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Romain Saïss veut absolument quitter Besiktas. L'OM fait partie de ses courtisans. Outre des clubs de Premier League, les Olympiens ne seraient pas les seuls en Ligue 1 à vouloir Romain Saïss.

Le Nord de la France plutôt que le Sud pour Saïss?

En plus de la deuxième place en Ligue 1, le RC Lens pourrait piquer Romain Saïss à l'OM. En effet, le club artésien étudierait toujours la piste menant au défenseur central de Besiktas, rapporte Mohamed Toubache-Ter. Le capitaine marocain pourrait apporter son expérience aux Sang et Or, qui s'apprêtent à jouer la Ligue des Champions et a besoin de joueurs comme lui. Selon les informations de RMC Sport, le LOSC se serait aussi renseigné sur l'ancien Angevin.

Intérêt révélé par @FabriceHawkins, Lens étudie tjrs la piste Romain Saïss. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 12, 2023

