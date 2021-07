OM - Mercato : un autre club est passé à l'attaque pour Boga

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jérémie Boga s'éloigne chaque jour un peu plus de l'Olympique de Marseille. Si tant est qu'il ait déjà été proche, étant donné que Sassuolo réclament depuis le début une indemnité de 25 M€. Si les Phocéens ont pu croire en leurs chances, c'est parce que l'ailier de 24 ans est né dans la cité provençale et qu'il aimerait y retourner. Pablo Longoria se serait aussi déjà mis d'accord avec lui pour un contrat. Mais les Vert et Noir restent inflexibles sur l'indemnité réclamée.

Et comme si cet élément ne suffisait pas, l'Atalanta Bergame a dégainé une première offre pour Boga ! Elle s'élèverait à 18 M€ et Sassuolo l'aurait repoussée. Le message est clair : ce ne sera pas pour moins de 25 M€. Et à ce tarif-là, Pablo Longoria, qui a déjà beaucoup investi pour renforcer l'OM, ne pourra pas s'aligner.

(🌤) Atalanta opening bid of £15.5M for Jeremie Boga 🇨🇮 has been rejected by Sassuolo. Atalanta are now weighing up an improved proposal for the 24 year-old. [@MailSport] #Atalanta #Sassuolo pic.twitter.com/ULC505GJg8 — RouteOneFootball (@Route1futbol) July 20, 2021