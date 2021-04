Real Madrid, RC Lens - Mercato : le transfert de Varane torpillé par l'OM ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Cet été, tout l'enjeu pour Pablo Longoria sera de vendre au prix fort ses joueurs les plus bankables et de recruter à faible coût. Parmi les joueurs pouvant remplir les caisses de l'OM, le président du club peut compter sur Duje Caleta-Car. Le défenseur croate figurait l'hiver dernier sur les tablettes de Liverpool mais les Reds ont opté pour Ozan Kabak. Et la saison prochaine, ils récupèreront Virgil van Dijk. Exit, donc, le LFC mais son rival historique, Manchester United, serait désormais intéressé par le profil de l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg. Le Manchester Evening News a dressé le portrait de Caleta-Car tout en confirmant l'intérêt des Red Devils…

"Il n'a jamais l'air dépassé"

"Il a rejoint Marseille en 2018 après avoir joué au Red Bull Salzbourg, ce qui est toujours bon signe, a argumenté le site mancunien. Le groupe Red Bull est l’un des piliers aux niveaux du recrutement et du développement des jeunes talents qui finissent souvent chez les grands d’Europe. Comme Manchester United le fait souvent, Marseille a tendance à placer ses latéraux haut, et cela donne une grande distance à couvrir pour les défenseurs centraux. Pourtant, il n’a jamais l’air dépassé et en tant que défenseur, il a beaucoup de caractéristiques positives."

"Il va rarement au sol, il est à l’aise lorsqu’il doit défendre sur un côté et il est bon en un contre un. La preuve avec son taux de réussite à 71% dans ses duels cette saison. Comme Maguire, il a l’habitude de jouer à gauche dans la charnière mais il peut jouer à droite étant donné qu’il est droitier. C’est un bon relanceur et il gagne la plupart de ses duels aériens."